Украина соблюдает перемирие на Донбассе, несмотря на провокации - Кулеба [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил перед постоянными представителями государств-членов ЕС при ОБСЕ. Он отметил, что несмотря на провокации, Украина продолжает придерживаться прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Министр подчеркнул, что СММ ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ к любому району в зоне конфликта.
"Безусловно, в процессе урегулирования ОБСЕ должна быть беспристрастной относительно сторон конфликта - России и Украины. В то же время, интересам всех отвечает проактивная ОБСЕ, которая всесторонне способствует установлению мира и деоккупации наших территорий", - сказал Кулеба.
Ранее мы писали, что ЦИК допустили местные выборы в районах Донбасса.
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