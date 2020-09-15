Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил перед постоянными представителями государств-членов ЕС при ОБСЕ. Он отметил, что несмотря на провокации, Украина продолжает придерживаться прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр подчеркнул, что СММ ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ к любому району в зоне конфликта.

"Безусловно, в процессе урегулирования ОБСЕ должна быть беспристрастной относительно сторон конфликта - России и Украины. В то же время, интересам всех отвечает проактивная ОБСЕ, которая всесторонне способствует установлению мира и деоккупации наших территорий", - сказал Кулеба.

Ранее мы писали, что ЦИК допустили местные выборы в районах Донбасса.