В ЦИК допустили местные выборы в районах Донбасса [ Редактировать ]
Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко допустил, что весной могут состояться местные выборы на тех территориальных общинах Донбасса, где 25 октября это сделать невозможно. По его словам, как только будут необходимые условия - выборы будут назначены. Об этом он рассказал 14 сентября на встрече с послами стран "Большой семерки" в Украине, передает пресс-служба ЦИК.
Говоря о назначении выборов в общинах, где была признана невозможность проведения выборов 25 октября, Диденко сказал:
"Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу ситуации с безопасностью на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены".
Кроме того, он также скептически оценил вероятность отмены местных выборов в судебном порядке.
"Не думаю, что на сегодня такие перспективы существуют. Кроме того, избирательный процесс уже начался. Согласно Конституции Украины, остановка избирательного процесса возможно лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения", - заявил Диденко.
Ранее Рада разрешила кандидатам в депутаты на местных выборах не сообщать о судимости.
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