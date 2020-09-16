Бойовики активізували повітряну розвідку на Донбасі [ Редактировать ]
Російські найманці не припиняють на Донбасі провокацій. Минулої доби безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування, проте його одразу подавили військові ООС.
Попри відсутність обстрілів, в українському війську троє поранених. Один військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час зварювальних робіт поблизу Водяного. Ще двоє - постраждали внаслідок вибуху гранати біля Шумів. Усіх госпіталізували.
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Фіксована лінія розмежування. Час від часу - ворожі провокації. Ні кроку назад, але й жодного уперед. Постійна моральна напруга. Така війна виснажує більше, аніж активні бойові дії