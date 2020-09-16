Школьный автобус столкнулся с поездом, пострадали 40 человек [ Редактировать ]
В Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом, пострадали 40 человек. Авария произошла в населенном пункте Банниторп недалеко от города Палмерстон-Норт на Северном острове. Об этом сообщает TVNZ.
Среди пострадавших - шестеро школьников, они госпитализированы. По данным властей, один человек получил тяжелые травмы, его зажало в автобусе.
Полиция Новой Зеландии подтвердила столкновение автобуса и поезда. По данным полицейских, дети не получили серьезных травм.
Ранее мы писали, что на Крещатике автомобиль сбил женщину посреди проезжей части. Пострадавшая получила множественные травмы.
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