В центре Киева, на Крещатике, вечером 12 сентября, автомобиль сбил женщину, которая решила перебежать дорогу, но почему-то сначала остановилась посреди проезжей части, а потом побежала назад. Видео с места страшного ДТП было опубликовано на YouTube-канале "Киев Оперативный".

В результате ДТП ,пострадавшая получила множественные травмы и была оперативно госпитализирована в больницу.

Также, на видео с места происшествия видно, что в авто, которое врезалось в женщину, погнутый капот и разбито стекло.

Напомним, ранее под Киевом произошло жуткое смертельное ДТП.

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