В Иршавском районе Закарпатья автомобиль на большой скорости въехал в остановку.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент произошел сегодня около шести часов утра в селе Луково Иршавского района. Водитель автомобиля ВАЗ 2106 выехал на встречную полосу, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным зданием автобусной остановки.

Отмечается, что водитель автомобиля скончался на месте. Правоохранители установят причины и обстоятельства ДТП.

Фото: Нацполиция

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