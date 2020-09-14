На Закарпатье автомобиль "разнес" остановку (фото) [ Редактировать ]
В Иршавском районе Закарпатья автомобиль на большой скорости въехал в остановку.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел сегодня около шести часов утра в селе Луково Иршавского района. Водитель автомобиля ВАЗ 2106 выехал на встречную полосу, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным зданием автобусной остановки.
Отмечается, что водитель автомобиля скончался на месте. Правоохранители установят причины и обстоятельства ДТП.
Фото: Нацполиция
Ранее мы писали, что на Крещатике автомобиль сбил женщину посреди проезжей части. Пострадавшая получила множественные травмы.
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