Spotify реализовал новую функцию, которая упростит возможность делиться любимой музыкой и упорядочит файлы. Об этом пишет root-nation.com.

Новая функция в приложении, получившем название My Forever Favorites, позволяет пользователям Spotify создавать плейлист из пяти самых любимых песен и / или эпизодов подкастов, которыми можно делиться в социальных сетях.

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Функция внедряется на устройствах Android и iOS, но она также доступна для компьютеров. Если вы не видите My Forever Favorites в главном хабе, вы можете ввести spotify: forever-favourites в поле поиска приложения Spotify.

Чтобы создать новый плейлист и поделиться им в социальных сетях, необходимо выполнить несколько шагов:

Зайдите в раздел Home на Spotify и выберите My Forever Favorites

Ищите и добавляйте свои любимые треки и подкасты

Оттуда нажмите кнопку Share, чтобы легко публиковать сообщения в социальных сетях.

Новая функция My Forever Favorites в приложении доступна по всему миру как для бесплатных, так и для премиум-пользователей Spotify.

Ранее мы писали о том, что Spotify составил топ лучших песен.

Также сообщалось, что в Instagram появилась новая функция.