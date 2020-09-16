В Spotify появилась долгожданная функция [ Редактировать ]
Spotify реализовал новую функцию, которая упростит возможность делиться любимой музыкой и упорядочит файлы. Об этом пишет root-nation.com.
Новая функция в приложении, получившем название My Forever Favorites, позволяет пользователям Spotify создавать плейлист из пяти самых любимых песен и / или эпизодов подкастов, которыми можно делиться в социальных сетях.
Функция внедряется на устройствах Android и iOS, но она также доступна для компьютеров. Если вы не видите My Forever Favorites в главном хабе, вы можете ввести spotify: forever-favourites в поле поиска приложения Spotify.
Чтобы создать новый плейлист и поделиться им в социальных сетях, необходимо выполнить несколько шагов:
- Зайдите в раздел Home на Spotify и выберите My Forever Favorites
- Ищите и добавляйте свои любимые треки и подкасты
- Оттуда нажмите кнопку Share, чтобы легко публиковать сообщения в социальных сетях.
Новая функция My Forever Favorites в приложении доступна по всему миру как для бесплатных, так и для премиум-пользователей Spotify.
Ранее мы писали о том, что Spotify составил топ лучших песен.
Также сообщалось, что в Instagram появилась новая функция.
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