В Instagram появилась новая функция [ Редактировать ]
В популярной социальной сети Instagram появилась новая функция, касающаяся прямых эфиров. Об этом сообщает pingvin.pro.
"Ранее по окончании эфира его можно было сохранить в Stories на 24 часа. Так его могли посмотреть пользователи, которые пропустили просмотр вживую. Теперь, по новым правилам, прямой эфир можно сразу же опубликовать в IGTV", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это касается всех профилей, даже с небольшим количеством подписчиков. Тогда как ранее действовало ограничение для видео IGTV - до 10 минут для профилей с большой аудиторией в несколько тысяч и более подписчиков.
Но, вместе с тем, сохранить видео на 24 часа в Stories больше невозможно. Теперь придется выбирать: загрузить видео на смартфон или сохранить в IGTV.
Ранее сообщалось, что Instagram запретил популярный хештег.
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