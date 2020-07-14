Spotify заработает в Украине 15 июля [ Редактировать ]
Spotify - она из самых популярных музыкальных стриминговых платформ в мире, 15 июля приходит в Украину. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.
Spotify официально сообщил, что с 15 июля запускается в России, Беларуси, Казахстане и Украине. Базовая версия приложения с рекламой будет бесплатной, подписка Spotify Premium, которая позволяет слушать музыку без рекламы и с возможностью скачивать треки, будет стоить в Украине $4,99 (135 грн - ред.). При этом новые пользователи не будут платить за подписку в первый месяц использования.
Любопытно, что в соседней России Spotify предоставит пользователям три месяца бесплатного пробного периода. Также подписка там вдвое дешевле, чем в Украине - 169 рублей в месяц (65 грн - ред.).
Приложение Spotify пока не появилось в App Store, но уже доступно для скачивания в Google Play Store.
Ранее сообщалось, что в Украине появились самые быстрые SSD-накопители в мире.
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