Spotify - она из самых популярных музыкальных стриминговых платформ в мире, 15 июля приходит в Украину. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Spotify официально сообщил, что с 15 июля запускается в России, Беларуси, Казахстане и Украине. Базовая версия приложения с рекламой будет бесплатной, подписка Spotify Premium, которая позволяет слушать музыку без рекламы и с возможностью скачивать треки, будет стоить в Украине $4,99 (135 грн - ред.). При этом новые пользователи не будут платить за подписку в первый месяц использования.

Любопытно, что в соседней России Spotify предоставит пользователям три месяца бесплатного пробного периода. Также подписка там вдвое дешевле, чем в Украине - 169 рублей в месяц (65 грн - ред.).

Приложение Spotify пока не появилось в App Store, но уже доступно для скачивания в Google Play Store.

Ранее сообщалось, что в Украине появились самые быстрые SSD-накопители в мире.