В Украине изменят водительские права [ Редактировать ]
В среду, 16 сентября, Кабинет министров Украины утвердил новый дизайн водительских прав.
Отныне они будут на трех языках и иметь информацию о группе крови водителя.
Также там будет указано, согласен ли водитель стать донором или нет.
Кроме этого, свидетельство о регистрации транспортного средства будет включать информацию о Евростандартах машины.
Напомним, что уже практически год в Украине действуют новые правила выдачи водительских прав.
по теме
Бюджет-2021: Кабмин одобрил проект
В понедельник, 14 сентября, Кабинет министров в ходе заседания одобрил проект государственного бюджета на 2021 год
Встреча советников "нормандской четверки": Зеленский назвал сроки
Во вторник, 15 сентября, на пресс-конференции в рамках визита в Австрию президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Более 70% украинцев не верят, что Сытник способен бороться с коррупцией - опрос
Среди тех, кто определился, 79,3% негативно оценивают работу Артема Сытника на должности директора НАБУ
Как изменится прожиточный минимум в 2021 году
В 2021 году прожиточный минимум вырастет на 9,3%
Зеленский обратился к власти Беларуси
Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Беларуси пойти на диалог с народом