В среду, 16 сентября, Кабинет министров Украины утвердил новый дизайн водительских прав.

Отныне они будут на трех языках и иметь информацию о группе крови водителя.

Также там будет указано, согласен ли водитель стать донором или нет.

Кроме этого, свидетельство о регистрации транспортного средства будет включать информацию о Евростандартах машины.

Напомним, что уже практически год в Украине действуют новые правила выдачи водительских прав.