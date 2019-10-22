Получение водительских прав: что изменилось [ Редактировать ]
В Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав. Отмечается, что изменения должны усовершенствовать процедуру получения и обмена прав. Об этом сообщается в релизе Главного сервисного центра МВД Украины.
Основные нововведения для водителей:
- допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
- практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;
- срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращено с 10-ти до 2-х лет;
- возможность фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;
- свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде не выдается, вместо этого в электронном виде вносится в Единый реестр МВД.
Изменения для автошкол
Преподаватели и инструкторы по вождению обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о проведении теоретических и практических занятий, а также о транспортном средстве для занятия.
В частности, функцию аккредитации передали региональным сервисным центрам МВД, а сертификаты, выданные после 5 июля 2016 года, считаются бессрочными.
Изменения в процедуре получения прав
- получить или обменять права невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;
- в особых отметках водительского удостоверения предусмотрено внесение информации о группе крови и резус-факторе.
Ранее были опубликованы законы о кэшбеке и кассовых аппаратах.
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