Mercedes оштрафовали на $1,5 млрд за выхлопы [ Редактировать ]
Немецкий концерн Daimler AG, выпускающий автомобили Mercedes-Benz, заплатит $1,5 млрд властям США и штата Калифорния за обман в тестах выхлопных газов и занижение показателей вредных выбросов своих авто.
Об этом сообщает издание Лига со ссылкой на заявление министерства юстиции США.
Daimler обязался отозвать и бесплатно отремонтировать 250 тыс. уже проданных авто, выхлопные системы которых не соответствуют американским стандартам. Концерн также выплатит $700 млн на покрытие выплат по потребительским искам.
Компания должна отремонтировать не менее 85% дефектных легковых автомобилей в течение двух лет и не менее 85% грузовиков в течение трех лет.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как автоконцерн Nissan круто изменил логотип компании. А недавно Mercedes изменил раскраску машин в знак борьбы с расизмом.
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