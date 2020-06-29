Хэмилтон и Боттас в знак борьбы с расизмом проведут сезон на черных болидах. Об этом сообщает пресс-службы Mercedes.

Перед началом сезона в Mercedes решили изменить раскраску машин – в знак борьбы против расизма и дискриминации в качестве базового цвета для W11 выбран черный

Представляем нашу новую ливрею 2020 года. Мы призываем к разнообразию в нашей команде и нашем виде спорта, это также сигнал о приверженности команды борьбе с расизмом и дискриминацией в различных проявлениях

Сообщается, что кроме изменения раскраски машин, в этом году Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас будут выступать в черных комбинезонах и изменят дизайн своих шлемов

Очень важно воспользоваться этим моментом, чтобы внести значимые изменения в отношении равенства и инклюзивности. Лично я, моя семья и друзья испытывали на себе расизм, так что когда я призываю к переменам, то говорю от всего сердца

Сезон Формулы-1 стартует 5 июля в Австрии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Apple iPhone и iPad научились слышать призраков.

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