Бойовики стягують до передової важке озброєння [ Редактировать ]
Попри домовленості російські найманці не припиняють провокувати українських захисників. Минулої доби поблизу Катеринівки окупанти не прицільно стріляли з гранатомета. А на підступах до Водяного випустили п'ять черг зі стрілецької зброї.
Також, за даними звіту ОБСЄ, бойовики розміщують озброєння за межами виділених місць зберігання. Зокрема, поблизу Новоселівки помітили 7 танків і 3 реактивні системи залпового вогню "Град". А поблизу Покровки зафіксовано 3 самохідних гаубиці "Гвоздика", 10 танків і 3 буксируваних гаубиці "Жаба".
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