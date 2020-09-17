Попри домовленості російські найманці не припиняють провокувати українських захисників. Минулої доби поблизу Катеринівки окупанти не прицільно стріляли з гранатомета. А на підступах до Водяного випустили п'ять черг зі стрілецької зброї.

Також, за даними звіту ОБСЄ, бойовики розміщують озброєння за межами виділених місць зберігання. Зокрема, поблизу Новоселівки помітили 7 танків і 3 реактивні системи залпового вогню "Град". А поблизу Покровки зафіксовано 3 самохідних гаубиці "Гвоздика", 10 танків і 3 буксируваних гаубиці "Жаба".