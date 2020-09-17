Невероятное открытие: найдено новое массовое вымирание [ Редактировать ]
Ученые из международной группы сделали открытие по произошедшему земному вымиранию лучившемуся до эры динозавров.
Об этом сообщает Science Advances.
В карнийском веке на планете произошла крупная экологическая катастрофа, которую можно считать еще одним массовым вымиранием. После это началась эпоха динозавров.
Мы выявили еще одно массовое вымирание, и оно, очевидно, сыграло важную роль в обновлении жизни на суше и в океанах, положив начало современной экосистеме.
Отмечается, что карнийское событие - не просто вымирание, а поворотный пункт в эволюционной истории. И вот почему. Климатическая катастрофа привела к серьезной утрате биоразнообразия в океане и на суше, но сразу после восстановления к власти пришли новые группы, сформировавшие свои экосистемы.
Ранее мы писали, что ученые выдвинули причину массового вымирания динозавров. Огромные животные могли умереть от голода.
по теме
Новейший искусственный интеллект будет бороться со сверхпожарами (видео)
Робот будет тушить сверхсложные очаги, включая химические и радиационные
В Японии создали "съедобный" интернет-дегустатор (видео)
Устройство способно воспроизводить 5 различных вкусов
Тайна тысячелетия: куда исчезла цивилизация острова Пасхи
Население пережило несколько кризисов
Технологии будущего: создана "чувствительная" электронная кожа
Устройство "научили" чувствовать боль
"Цветной" мир: найден способ полного возвращения зрения
Открытие сделали в австралийском университете