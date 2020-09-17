Ученые из международной группы сделали открытие по произошедшему земному вымиранию лучившемуся до эры динозавров.

Об этом сообщает Science Advances.

В карнийском веке на планете произошла крупная экологическая катастрофа, которую можно считать еще одним массовым вымиранием. После это началась эпоха динозавров.

Мы выявили еще одно массовое вымирание, и оно, очевидно, сыграло важную роль в обновлении жизни на суше и в океанах, положив начало современной экосистеме.

Отмечается, что карнийское событие - не просто вымирание, а поворотный пункт в эволюционной истории. И вот почему. Климатическая катастрофа привела к серьезной утрате биоразнообразия в океане и на суше, но сразу после восстановления к власти пришли новые группы, сформировавшие свои экосистемы.

Ранее мы писали, что ученые выдвинули причину массового вымирания динозавров. Огромные животные могли умереть от голода.