Вымирание динозавров: ученые выдвинули причину апокалипсиса [ Редактировать ]
Американские исследователи заявили, что причиной вымирания доисторических животных стал голод.
Об этом сообщает портал Phys.org.
По информации, метеорит, упавший на Землю 66 миллионов лет назад, поднял пылевую тучу, которая заслонила солнечный свет и сделала невозможным процесс фотосинтеза в растениях.
Отмечается, что солнечные лучи не поступали на поверхность Земли в течении нескольких лет и в результате этого динозавры не имели возможности питаться.
Ранее мы писали о том, что жительница английского острова во время прогулки наткнулась на кости динозавра.
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