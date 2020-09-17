Обнаружена самая большая рыба на планете: фото [ Редактировать ]
Источник: Cnet
Китовые акулы являются самыми большими рыбами. При средней длине взрослой особи в 10-14 метров, они по размеру превосходят почти любые другие морские формы жизни.
На протяжении почти 10 лет битва полов продолжалась. Кто все-таки крупнее: самка или самец китовой акулы?
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Marine Science, десятилетний анализ подтвердил, что самки акул безраздельно властвуют, как самая большая рыба на планете, достигая в среднем 14 метров в длину.
Марк Микан, биолог из Австралийского института морских наук и первый автор статьи, отметил, что некоторые особи китовых акул достигают даже 20 метров в длину.
"Они невероятно огромные, размером с городской автобус. Однако несмотря на свои размеры, растут они крайне медленно, прибавляя по 20-30 см в год", - объясняет биолог.
Из-за медленных темпов роста команда следила за 54 отдельными китовыми акулами на протяжении 10 лет, сделав более 1000 измерений с помощью стереовидеокамер.
Команда также обнаружила, что увеличенные размеры самок китовых акул могут быть полезны, когда дело доходит до получения потомства. Была задокументирована только одна беременная самка. В отличие от большинства акул, которые вынашивают от 2 до 12 детенышей, китовая акула удерживает в себе до 300 особей.
Открытие также может иметь значение для усилий по сохранению этого вида. Китовые акулы были внесены в список исчезающих видов с 2016 года.
Учитывая их длительные темпы роста и ускоренные темпы истребления их популяции рыбаками, они оказались на грани вымирания.
"Если вы очень медленно растущее животное, и вам требуется 30 или более лет, чтобы достичь зрелости, вероятность того, что у вас случится катастрофа, прежде чем вы получите возможность размножаться, довольно высока", - объяснил Марк Микан.
Стоит также отметить, что самки китовых акул хоть и является самыми крупными рыбами на планете, самым большим животным на земле является синий кит. Но последний не является представителем рыб, а относится к классу млекопитающих.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, какая рыба наиболее полезна для организма. Также недавно у побережья Австралии акула убила серфингиста.
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