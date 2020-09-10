Від нападу акули в штаті Квінсленд загинув сорока шестирічний австралієць. Це перший такий випадок за останні 60 років. Чоловік серфінгував на одному з пляжів, коли хижачка вкусила його за ногу. Берегова охорона кинулася на порятунок, майже одразу на місце прибули лікарі та потерпілого врятувати не змогли.

Жейд Паркер, очевидець: