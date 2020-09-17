Поврежденный газопровод Уренгой-Пономары-Ужгород удалось полностью восстановить.

Об этом сообщает оператор ГТС Украины.

Текущее состояние ремонта позволяет говорить о ликвидации критических последствий аварии.

По состоянию на 14:00 на участке газопровода КЗУ-1 (Киев - Западная Украина - 1) в Киевской области проведены все основные работы после разгерметизации, произошедшей 15 сентября 2020 года. Текущее состояние ремонта позволяет говорить о ликвидации критических последствий аварии.

Отмечается, что для окончательной ликвидации всех последствий аварии, как отмечается, будут проведены необходимые земляные работы в ближайшие дни.

Фото: tsoua.com

Ранее мы писали, что 15 сентября возле села Чабаны прорвало газовую трубу, которая транспортирует голубое топливо в Европу.