ЧП под Киевом: газопровод восстановили (фото) [ Редактировать ]
Поврежденный газопровод Уренгой-Пономары-Ужгород удалось полностью восстановить.
Об этом сообщает оператор ГТС Украины.
Текущее состояние ремонта позволяет говорить о ликвидации критических последствий аварии.
По состоянию на 14:00 на участке газопровода КЗУ-1 (Киев - Западная Украина - 1) в Киевской области проведены все основные работы после разгерметизации, произошедшей 15 сентября 2020 года. Текущее состояние ремонта позволяет говорить о ликвидации критических последствий аварии.
Отмечается, что для окончательной ликвидации всех последствий аварии, как отмечается, будут проведены необходимые земляные работы в ближайшие дни.
Фото: tsoua.com
Ранее мы писали, что 15 сентября возле села Чабаны прорвало газовую трубу, которая транспортирует голубое топливо в Европу.
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