Взрыв под Киевом: как ЧП повлияет на транзит газа в ЕС [ Редактировать ]
Разгерметизация газопровода в поселке Чабаны под Киевом не повлияет на транзит газа в страны Евросоюза. Поставки газа для потребителей организовано через другие газопроводы. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.
Магистральный газопровод КЗУ-1 используется для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях до подземных газохранилищ в западном регионе Украины… Поставки газа для потребителей организовано через другие газопроводы. Эта ситуация никоим образом не влияет на транзит газа в страны ЕС.
Указано, что как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, был отключен и локализована утечка. Было оперативно организовано соответствующие переключения на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась.
В компании считают, что ликвидация последствий аварии на газопроводе займет два-три дня. Работы начнутся после завершения следственно-оперативных действий, которые сейчас проводят правоохранители.
О завершении ликвидации аварии будет сообщено дополнительно.
Напомним, на газопроводе высокого давления прогремел взрыв. Люди обратили внимание на сильный гул, а потом громкий взрыв. Инцидент произошло в районе улицы Полевая.
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