Космическому агентству NASA удалось запечатлеть на Юпитере уникальный красный шторм. Редкие кадры шторма появились на странице NASA в Instagram.

Космическое чудо было зафиксировано 25 августа 2020 - тогда Юпитер находился на расстоянии 653 млн км от Земли.

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Впрочем, оказалось, что это не все - под ним бушует еще один, белый шторм.

"Уникальная и захватывающая деталь нового снимка Hubble - яркий, белый и растянутый шторм в северных широтах, который двигается со скоростью 560 километров в час", - отметили в агентстве.

По словам ученых, красная "непогода" достаточно сильна, чтобы "проглотить" даже Землю.

Ранее сообщалось, что NASA отправит миссию на Венеру для поиска жизни.