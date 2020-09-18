Красный шторм на Юпитере: NASA запечатлело "космическое чудо" (видео) [ Редактировать ]
Космическому агентству NASA удалось запечатлеть на Юпитере уникальный красный шторм. Редкие кадры шторма появились на странице NASA в Instagram.
Космическое чудо было зафиксировано 25 августа 2020 - тогда Юпитер находился на расстоянии 653 млн км от Земли.
Впрочем, оказалось, что это не все - под ним бушует еще один, белый шторм.
"Уникальная и захватывающая деталь нового снимка Hubble - яркий, белый и растянутый шторм в северных широтах, который двигается со скоростью 560 километров в час", - отметили в агентстве.
По словам ученых, красная "непогода" достаточно сильна, чтобы "проглотить" даже Землю.
Ранее сообщалось, что NASA отправит миссию на Венеру для поиска жизни.
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В интернете уже появилось видео, полученное, по всей видимости, от участвовавших в исследовании ученых Массачусетского технологического института, где они рассказывают об открытии