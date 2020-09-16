Космическая мелодия: NASA опубликовало завораживающее видео [ Редактировать ]
Космическое агентство NASA опубликовало видео, в котором с помощью специальных программ ученые перевели электромагнитные колебания таких объектов Солнечной системы, как Сатурна, Нептуна, Урана, Юпитера, а также нашей родной планеты Земли в звук, доступный для уха человека. В итоге получилась завораживающая космическая мелодия.
Видео доступно на Youtube-канале космического агентства.
Ранее мы писали о том, что глава NASA призвал сделать приоритетом изучение Венеры.
Также сообщалось, что в космосе зафиксирован "водородный" взрыв.
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