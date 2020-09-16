Космическое агентство NASA опубликовало видео, в котором с помощью специальных программ ученые перевели электромагнитные колебания таких объектов Солнечной системы, как Сатурна, Нептуна, Урана, Юпитера, а также нашей родной планеты Земли в звук, доступный для уха человека. В итоге получилась завораживающая космическая мелодия.

Видео доступно на Youtube-канале космического агентства.

Ранее мы писали о том, что глава NASA призвал сделать приоритетом изучение Венеры.

Также сообщалось, что в космосе зафиксирован "водородный" взрыв.