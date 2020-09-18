Первый транш Украине: Всемирный банк отложил помощь [ Редактировать ]
Украина до сих пор не получила первый транш помощи в $350 млн от Всемирного банка, который был согласован еще в июне. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что средства Всемирного Банка должны были поступить в Украину еще в конце августа.
Однако, по словам министра, Украина все же получит первый транш из общего кредита в $700 млн еще до конца года.
Марченко также уточнил, что Украина изначально надеялась привлечь более крупный кредит от Всемирного Банка.
Сначала мы говорили об $1 млрд, но в связи с большой нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за запросов стран-членов, эта сумма была сокращена до $700 млн.
Украина мотивировала привлечение кредита Всемирного банка необходимостью финансировать ключевые реформы.
Ранее Ранее мы писали о том, что Шевченко рассказал о траншах МВФ.
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