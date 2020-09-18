Опозиціонери вимагають повністю переглянути урядовий проект бюджету. Фактично, змінити більшість показників. Ось що сказав про це Юрій Бойко.

Що треба змінити в проекті Бюджету-2021?

Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Однозначно этот бюджет должен быть социально справедливым, надо уменьшить выплаты по внешним долгам провести переговоры по реструктуризации, а это 160 млрд которые заложены в бюджете по внешним долгам, по спекулянтам которые скупили облигации внутреннего займа, и это больше чем финансирование всей медицины - это первое что надо исправить.

Второе: надо уменьшить финансирование на административные расходы, которые касаются и администрации президента и силовых структур, вот они суммарно опять дополнительно получили миллиардов 30. Все вместе - Администрация президента, Верховная Рада, аппарат Кабмина, СБУ, прокуратура, полиция, ДБР, САП, НАБУ, даже Антикоррупционный суд получил плюсом 200 миллионов гривен. Этого всего не должно такого быть, - и при этом не увеличили выплаты матерям-одиночкам, инвалидам, чернобыльцам, заморозили и оставили их без поддержки, - то есть восстановление социальной справедливости.

Вторая задача это поддержка экономики. Да, дороги - это хорошо, мы это поддерживаем, но не только дороги у нас в стране, у нас должны быть программы по космической отрасли, судостроению, тем отраслям, которые могут поддержать экономику, создать рабочие места. К сожалению, этих программ нет, их надо вводить. Мы тоже готовим предложения. В целом, если посмотреть, этот бюджет в худших традициях повторяет бюджеты прошлых лет - ни каких выводов не сделали из того, что было в прошлые годы, что возмущало людей, когда строится полицейское государство с бедными людьми - это недопустимо. Поэтому мы будем против этого бороться и давать свой вариант, который позволит поддержать людей.