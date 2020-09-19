Мало карантинних обмежень? Отримайте ще одну проблему! Українські школярі залишилися без підручників. І все - через дії можновладців. Найскладніша ситуація на Одещині. Чому саме - дивіться далі.

Цього року майже всі українські школи, починаючи з п'ятого класу, переходять на україномовне навчання. Власне, ті, де раніше викладали російською, молдавською чи угорською: це передбачає Закон про освіту. Документ ухвалили, але відповідні підручники Мін-освіти не надрукувало. В Одесі, приміром, дефіцит становить три відсотки від загальної кількості книжок.

Олена Буйневич, начальник Департаменту освіти та науки Одеської міськради:

Найбільш проблемною є ситуація в п'ятих класах, де в нас не вистачає четвертої частини підручників. Якщо це перевезти в екземпляри - то тільки в п'ятих класах більше дванадцяти тисяч книжок нам не вистачає!

Наразі помилки чиновників доводиться виправляти батькам. Одеситка Олександра Мельникова, мати школяра, розповідає: два тижні бігала по магазинах, щоб знайти потрібний підручник із зарубіжної літератури.

Олександра Мельникова, мати школяра:

Родителям было рекомендовано: либо родители покупают книги за свой счет, либо у кого нет такой возможности - скачивают на телефон, на планшет, идет, распечатывает себе и читает это все с листочков.

А от в Одеській облраді запитують: як бути школярам із сільської місцевості, де немає ні великих магазинів, ні інтернету, щоб завантажити підручник. Депутати здивовані: як можна було ухвалювати Закон, не передбачивши можливість його виконання?

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Государство элементарно, предлагая провести реформу, не может обеспечить детей самым элементарным - учебниками. К сожалению, не у всех есть возможность потреблять информацию из электронных источников, из электронных книг. У некоторых даже и телевизоров нет, а у многих нет и компьютеров. Как дети должны обучаться? Они не могут учиться по звездам, у нас не средневековье - хотя мы очень близко подходим и, в принципе, катимся к этому. Естественно, будут ослабевать требования, естественно, будет понижаться уровень образования вообще в стране. У нас, к сожалению, все сводится к тому, что наши люди превращаются в рабочую силу - самую примитивную, самую банальную - иными словами, в рабов.

Сам закон про освіту в облраді називають антиконституційним, адже він порушує права нацменшин.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Ведь люди, которые голосовали за "Слугу народа" на президентских выборах, на парламентских - они же ожидали, что все те реформы так называемые, которые вел Порошенко - что он их отменит, что восстановит в правах русскоязычное население - ведь юго-восток за него голосовал в первую очередь. А теперь, получается, они нас предали. Мы считаем, что его нужно отменить, что "Слуги народа" должны внести в Верховную Раду постановление об отмене данного закона, вернуть все на исходную точку и дать людям русскоязычным, венгероязычным, молдавоязычным, болгароязычным разговаривать, общаться, а их детям обучаться на их родном языке.

На запитання, коли Одещина буде забезпечена підручниками - в облдержадміністрації нам відповіли: ймовірно, наприкінці року. І то - за рахунок місцевих громад.