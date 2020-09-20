Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов прокомментировал слухи о своих возможных президентских амбициях.

Комментируя слова бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что в будущем он может баллотироваться в президенты, Разумков ушел от прямого ответа.

Он (Богдан - ред.) действительно назвал четыре человека, которые, на его взгляд, могут стать президентом. Я думаю, что сегодня пока рано говорить о предстоящих президентских выборах. Есть чем сегодня заниматься. И бюджет, и кризис, и коронакризис, и те вызовы, которые стоят перед государством. И война. И я надеюсь, что пока на своей должности я соответствую тем задачам, которые передо мной были поставлены украинским обществом.

Ранее сообщалось, что Разумков выступил против легализации оружия, марихуаны и проституции.