Разумков выступил против легализации оружия, марихуаны и проституции [ Редактировать ]
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступает против легализации оружия, марихуаны и проституции в Украине. По его мнению, украинское общество еще не готово к этому. Об этом он заявил в интервью "Українським новинам".
В частности, Разумков не уверен, что украинское общество в полной мере готово к легализации короткоствольного оружия. Оборот марихуаны, в том числе в медицинских целях, он тоже не поддерживает.
"Я сам никогда не употреблял и, если мы говорим о медицинских целях, то у нас очень часто под красивой вывеской появляются плохие идеи. Поэтому не поддерживаю", - отметил Разумков.
Он также подчеркнул, что легализация проституции тоже не для украинских реалий.
"Не думаю, что ментально, религиозно и исторически украинское общество будет готово к легализации этой сферы услуг", - добавил спикер Рады.
по теме
Аномально холодная осень: когда в Украине изменится погода
Погода в Украине осенью будет прохладной, но сухой
Кабмин определил механизм доплат медикам
Медики смогут получить выплаты уже до конца сентября
"Украина своих не оставляет": Зеленский напомнил о годовщине освобождения пленных
Владимир Зеленский вспомнил, как ровно год назад на родную землю вернулись украинские пленные моряки и политзаключенные
Главы МИД "нормандской четверки" настроены на встречу в сентябре
По плану, как говорит министр, главы МИД встретятся после того, как встретятся советники
На лечение украинцев от COVID-19 потребуются дополнительные средства
Общая сумма средств, которая была выделена министерству, составляет 14 млрд 435 млн гривен