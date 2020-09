В Запорожье, 20 сентября, впервые в городе прошел ЛГБТ парад, в котором приняли участие 500 человек из разных регионов Украины. Об этом сообщили ее организаторы из правозащитного центра Gender Z.

Today together with our activists we joined Zaporizhia Pride! Because love is love and it’s always beautiful 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/5hM5575NQU