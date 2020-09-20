В Запорожье, 20 сентября, впервые в городе прошел ЛГБТ парад, в котором приняли участие 500 человек из разных регионов Украины. Об этом сообщили ее организаторы из правозащитного центра Gender Z.

Today together with our activists we joined Zaporizhia Pride! Because love is love and it’s always beautiful 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/5hM5575NQU — Amnesty Ukraine (@Amnesty_UA) September 20, 2020

Перед началом шествия сыграли импровизированные свадьбы: три пары дали клятву друг другу и получили символический сертификат о равных правах на брак.

Как уверяют организаторы - марш проходил с соблюдением социального дистанцирования, а также проводился температурный скрининг всех участников.

Стоит отметить,по данным Главного управления Национальной полиции в Запорожской области были задержаны три человека, которые пытались помешать акции.

Мужчины швыряли в участников прайда яйцами и петардами, а один направил на демонстрантов оружие.

Предмет, похожий на револьвер "Флобер" правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Также, как сообщили правоохранители, для обеспечения общественного порядка в городе на акции "Город без стереотипов" было привлечено более 430 сотрудников полиции и 240 военнослужащих.

Напомним, в Одессе ЛГБТ-марш завершился жуткой дракой.

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