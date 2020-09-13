В Одессе пьяные хулиганы избили пенсионерку (видео) [ Редактировать ]
В Одессе, 13 сентября, от рук пьяных хулиганов, которые устроили разборки с пассажирами, пострадала пенсионерка, которую они избили. Об этом сообщает Одесса INFO в Telegram-канале.
По данным Тelegram-канала, вопиющий инцидент произошел в городском трамвае №3.
Стоит отметить, что помимо пожилой женщины, по неизвестной причине, пьяные мужчины вступили в конфликт и с другими пенсионерами.
Водитель трамвая пытался успокоить хулиганов словами, но они никак не реагировали, а наоборот конфликт набилар оборотов еще больше, в результате он был вынужден высадить их из трамвая на ближайшей остановке.
Хулиганы при выходе из транспорта угрожали пассажирам и водителю расправой.
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