В Одессе, 13 сентября, от рук пьяных хулиганов, которые устроили разборки с пассажирами, пострадала пенсионерка, которую они избили. Об этом сообщает Одесса INFO в Telegram-канале.

По данным Тelegram-канала, вопиющий инцидент произошел в городском трамвае №3.

Стоит отметить, что помимо пожилой женщины, по неизвестной причине, пьяные мужчины вступили в конфликт и с другими пенсионерами.

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Водитель трамвая пытался успокоить хулиганов словами, но они никак не реагировали, а наоборот конфликт набилар оборотов еще больше, в результате он был вынужден высадить их из трамвая на ближайшей остановке.

Хулиганы при выходе из транспорта угрожали пассажирам и водителю расправой.

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