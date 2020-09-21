Киевлян призвали не выходить из дома: что произошло [ Редактировать ]
В понедельник, 21 сентября, в Дарницком районе Киева з-за пожара жителям города рекомендуют не выходить из дома. В некоторых районах наблюдается задымление из-за горящих торфяников. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Сейчас продолжается тушение пожара на улице Коллекторной, общая площадь возгорания - 2000 квадратных метров, огонь перекинулся на торфяники.
Открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники.
В связи с задымленностью киевлянам рекомендуют:
- ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок
- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять
- включить системы кондиционирования и очистки воздуха
- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, кисломолочные напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли
- не гулять под дождем, а если попали под дождь - при первой возможности принять душ
- если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу
Ранее мы писали о том, что Киев окутал густой смог.
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