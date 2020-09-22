Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью немецкому изданию Bild заявил о планах создать коалицию, которая будет противодействовать завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Мы надеемся, что "Северный поток-2" не будет завершен, и работаем над тем, чтобы создать коалицию для его предотвращения. Мы надеемся, что правительство Германии взглянет на ситуацию с этой стороны, будь то из-за случившегося с господином Навальным или из-за реальных последствий для безопасности, которые несет за собой зависимость от российского газа.

Американский дипломат не уточнил, какого характера будет коалиция и кто в нее может вступить. Помпео отметил, что газопровод угрожает не только Европе, но и Украине.

Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток-2" создает риск для Европы, поскольку она становится зависимой от газа, поступающего из России. А также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев.

Напомним, что в конце 2019 года США ввели санкции против компаний, которые предоставляют услуги по укладке "Северного потока-2". Из-за этого подрядчики отказались достраивать последний участок газопровода.

"Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего "Северного потока". Новый газопровод прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год. Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром". Трубопровод проложен на 93%.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии призвала изменить подход к вопросу "Северного потока-2".