США предостерегли европейские компании от участия в "Северном потоке-2" [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки в очередной раз предостерегли европейские компании от участия в проекте "Северный поток-2". Вашингтон настаивает, что новый газопровод направлен на усиление зависимости Европы от поставок российского газа. Об этом заявил представитель посольства США в Берлине, передает Deutsche Welle.
По его словам, США "недвусмысленно и неустанно отмечают опасность" строительства этого газопровода. В частности, Вашингтон видит в "Северном потоке-2" не коммерческий проект, а инструмент России по усилению европейской зависимости от поставок.
В посольстве США в Германии отмечают, что Вашингтон пока не вводит какие-либо санкции, однако причастные к газопроводу компании должны осознавать, что подобное участие "создает для них риски".
Отметим, на сегодня строительство "Северного потока-2" в территориальных водах Дании в районе острова Борнхольм приостановлено из-за нереста трески.
Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".
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