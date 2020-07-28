Соединенные Штаты Америки в очередной раз предостерегли европейские компании от участия в проекте "Северный поток-2". Вашингтон настаивает, что новый газопровод направлен на усиление зависимости Европы от поставок российского газа. Об этом заявил представитель посольства США в Берлине, передает Deutsche Welle.

По его словам, США "недвусмысленно и неустанно отмечают опасность" строительства этого газопровода. В частности, Вашингтон видит в "Северном потоке-2" не коммерческий проект, а инструмент России по усилению европейской зависимости от поставок.

В посольстве США в Германии отмечают, что Вашингтон пока не вводит какие-либо санкции, однако причастные к газопроводу компании должны осознавать, что подобное участие "создает для них риски".

Отметим, на сегодня строительство "Северного потока-2" в территориальных водах Дании в районе острова Борнхольм приостановлено из-за нереста трески.

Ранее Меркель сделала важное заявление по "Северному потоку-2".