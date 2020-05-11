В Балтийском море начинают строить конкурента "Северного потока" [ Редактировать ]
Швеция одобрила прокладку газопровода Baltic Pipe по своей территории в Балтийском море. Таким образом собраны все необходимые разрешения для начала строительства трубы. Об этом сообщает оператор газопровода, польская компания Gaz-System.
Прокладка газопровода начнется во второй половине 2020 года. Стоимость проекта - 280 миллионов евро, его главным подрядчиком является итальянская компания Saipem. Завершение работ и начало эксплуатации газопровода планируется в октябре 2022 года.
По Baltic Pipe будут транспортировать природный газ из Норвегии в Польшу. С помощью этого газопровода Варшава планирует полностью отказаться от закупок российского газа. В 2019 году Польша потребила 19 млрд кубометров газа, из них 9 млрд поставил "Газпром".
В конце 2019 года государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG уведомила российского монополиста об отказе продлить контракт на закупку газа, который истечет 31 декабря 2022 года. К этому времени Варшава планирует обеспечивать себя газом за счет поставок из Норвегии (по газопроводу Baltic Pipe), США и Катара.
Напомним, что Киев может остановить транзит газа после завершения контакта с "Газпромом" в 2025 году, если к этому времени Россия достроит газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в обход Украины.
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