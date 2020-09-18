Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что тему газопровода "Северный поток-2" нужно "реинтегрировать в более широкий вопрос" отношений с Россией. По ее словам, в Евросоюзе ранее рассматривали газопровод как экономический проект, но он одновременно "в высшей степени политический", заявила чиновница в интервью Les Echos.

Долгое время мы исповедовали сугубо экономический подход к этой теме. Я убеждена, что это также и в высшей степени политический проект... Россия не собирается менять подход из-за этой инфраструктуры. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос наших отношений с Москвой.

По мнению главы Еврокомиссии, тает надежда, что в связи с проектом отношения между Россией и Европой будут развиваться. Урсула фон дер Ляйен считает, что "поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению".

Напомним, Европарламент 17 сентября принял резолюцию по России, в которой депутаты призвали остановить строительство "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что Берлин признал возможность приостановки проекта "Северный поток-2".