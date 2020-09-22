В столице начали продажу SmartTicket - билетов на поезда дальнего следования и метро.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, такие билеты можно приобрести на транспортном портале электронных услуг-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.

В ноябре вместе с SkyUp и Gunsel Lines стартуем с единым е-билетом для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок, а также пригородных поездов "Укрзализныци". В декабре начинаем сотрудничество с Bolt.

Ранее мы писали, что Кабмин начал экспериментальный проект е-билета. В его рамках хотят объединить поезда и городской транспорт Киева.