В Киеве началась продажа смарт-билетов [ Редактировать ]
В столице начали продажу SmartTicket - билетов на поезда дальнего следования и метро.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, такие билеты можно приобрести на транспортном портале электронных услуг-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua.
В ноябре вместе с SkyUp и Gunsel Lines стартуем с единым е-билетом для авиатранспорта и пассажирских автобусных перевозок, а также пригородных поездов "Укрзализныци". В декабре начинаем сотрудничество с Bolt.
Ранее мы писали, что Кабмин начал экспериментальный проект е-билета. В его рамках хотят объединить поезда и городской транспорт Киева.
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