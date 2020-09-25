Рой насекомых моментально убил пенсионера [ Редактировать ]
Фото: KnowHow
Житель испанского муниципалитета Ларача трагически погиб после атаки тропических шершней.
Об этом сообщает Daily Star.
На теле 69-летнего Лоурейро обнаружены следы укусов шершней. Окончательное заключение о причинах смерти будет сделано после вскрытия.
Отмечается, что этот вид шершней попал в Европу через посылку из Китая.Эти насекомые очень агрессивны. Они преследуют жертву на расстоянии до 10-15 метров и жалят несколько раз.
Читайте также, шершни до смерти "загрызли" ребенка. Девочка играла вместе с трехлетним братом и другими детьми возле дома, когда на детей напал рой шершней.
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