Житель испанского муниципалитета Ларача трагически погиб после атаки тропических шершней.

Об этом сообщает Daily Star.

На теле 69-летнего Лоурейро обнаружены следы укусов шершней. Окончательное заключение о причинах смерти будет сделано после вскрытия.

Отмечается, что этот вид шершней попал в Европу через посылку из Китая.Эти насекомые очень агрессивны. Они преследуют жертву на расстоянии до 10-15 метров и жалят несколько раз.

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