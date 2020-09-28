Украина разрешила въезд для иностранцев [ Редактировать ]
В понедельник, 28 сентября, запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу. Эта норма перестала действовать. Об этом сообщил в комментарии "РБК-Украина" руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Вместе с тем, Демченко сообщил, что постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать.
"Это постановление правительства № 641. В то же время там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00:00 28 сентября. Фактически ночью эта норма о запрете въезда иностранцам прекратила свое действие", - отметил он.
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