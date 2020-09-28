За сутки на территории Украины зарегистрировали 2 671 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает СНБО.

Общее число зараженных достигло 201 305 случаев. За время пандемии в Украине скончались 3 996 человек (+37 за сутки). Выздоровели - 89 882 человека.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране. Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.