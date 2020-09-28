В понедельник, 28 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал военные действия в Нагорном Карабахе, поддержав Азербайджан.

Азербайджан ждал 30 лет для разрешения этой проблемы, теперь он делает это самостоятельно. Незамедлительное освобождение Арменией оккупированных земель Азербайджана откроет путь для установления мира и стабильности в регионе. Кризис в регионе, начавшийся с оккупации Нагорного Карабаха, должен закончиться... Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения и будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана.

Он также обвинил Минскую группу ОБСЕ в неспособности решить карабахскую проблему.

За 30 лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили.

Ранее генсек ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои.