Гривна "падает": курс валют на 29 сентября [ Редактировать ]
На вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины опустил курс гривны на 3 копейки по отношению к доллару и на 16 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с начала 2020 года.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2830,62 гривен (+0,0389 грн)
- 100 евро - 3303,76 гривен (+0,1613 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 2 копейки до 28,29 гривен за доллар, курс в покупке до 28,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,00 гривен за евро.
Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.
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