В Карабахе сбили азербайджанский самолет [ Редактировать ]
Фото: sq.com.ua
В понедельник, 28 сентября, на участке города Мартуни в Карабахе был сбит самолет азербайджанских ВВС.
Об этом сообщает пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.
Напомним, генсек ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои.
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