Синоптики предупредили об аномальной погоде в октябре [ Редактировать ]
Синоптики рассказали, что осень в 2020 году будет аномально теплой, похолодания начнут в первых числах октября. А первый мокрый снег ожидается не ранее конца ноября. Об этом сообщает "Лента.юа".
Практически весь декабрь температура на улице будет плюсовой, однако осадков это не исключает.
"Постепенный переход к более прохладному периоду начнется приблизительно через неделю-две. Тем не менее, к морозам готовиться пока не стоит", - утверждает синоптик Татьяна Адаменко.
О вероятности засухи и даже пожарной опасности в этом сезоне рассказала синоптик Вера Балабух.
Также она отметила, что осень в целом будет аномально теплой, однако в конце октября-в ноябре возможен мокрый снег.
А народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет прохладным.
Октябрь будет держать прохладную погоду. Количества осадков, а именно дождя, на юге составит 21-24 мм, на севере - 17-24 мм. Температура на севере и в центре Украины в начале и в середине месяца будет колебаться от низкой в +4...+5 градусов ночью до самой высокой в +16...+17 градусов днем, на юге страны до +18 градусов. Зато во второй половине октября и в конце температура на большей части территории страны будет опускаться до -2...-4 градусов мороза, ждем снег и дождь. В южных регионах традиционно будет теплее.
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