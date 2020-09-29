Авиакатастрофа с Ан-26: в Харькове прощаются с погибшим курсантом [ Редактировать ]
Во вторник, 29 сентября, в Харькове прощаются с курсантом Виталием Вольховским, который выжил сразу после крушения самолета Ан-26, но умер в реанимации. У него было 90% ожогов тела.
Остальных погибших в авиакатастрофе похоронят после завершения ДНК-экспертизы, на которую уйдет до трех недель.
Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа. На учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.
Позже стало известно, что на месте трагедии погибли 26 человек, один умер в больнице, также одному курсанту удалось выжить.
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