В Украине изменили правила въезда для иностранцев [ Редактировать ]
Источник: Державна прикордонна служба України
Во вторник, 29 сентября, правительство Украины своим постановлением изменило правила въезда иностранцев в страну на период действия карантина. Об этом сообщает Госпогранслужба.
В частности, Кабмин определил, что среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение госграницы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории страны и покрывающей расходы, связанные с возможным лечением COVID-19 и обсервацией.
Среди исключений, кто не подпадает под это требование - иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, нуждающиеся в дополнительной защите.
Также эта норма не касается работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащих вооруженных сил государств-членов НАТО и участников программы Партнерство ради мира, которые участвуют в подготовке подразделений ВСУ.
Кроме того, без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополя и выезда из них.
Также определено, что самоизоляции подлежат лица, которые пересекают госграницу и прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.
Эта норма не распространяется на следующие категории:
- не достигших 12 лет;
- прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;
- являющихся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляющихся по территории Украины транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
- водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;
- инструкторов вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО Партнерство ради мира, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ;
- деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающих каждого из них;
- лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
- имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения границы.
Ранее сообщалось, что ученые выявили снижающий риск смерти от COVID-19 фактор.
по теме
Израиль закрыл въезд иностранцам: для кого сделали исключение
Израиль ограничил въезд для иностранцев в связи с новым жестким карантином
К ослаблению карантина в Украине не готов ни один регион
Почти во всех регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения
В Киеве "взлетела" заболеваемость коронавирусом
За сутки в Киеве коронавирус обнаружили еще у 416 человек
В Україні зафіксували понад 3 тисячі нових заражень коронавірусом
В антилідерах Дніпропетровська, Львівська, Київська, Одеська області та столиця
Нестримний COVID-19: в Україні зафіксували новий антирекорд заражень
В Україні черговий коронавірусний антирекорд - які регіони в лідерах?