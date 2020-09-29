Во вторник, 29 сентября, правительство Украины своим постановлением изменило правила въезда иностранцев в страну на период действия карантина. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В частности, Кабмин определил, что среди прочего, на период действия карантина запрещается пересечение госграницы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории страны и покрывающей расходы, связанные с возможным лечением COVID-19 и обсервацией.

Среди исключений, кто не подпадает под это требование - иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, и лица, признанные беженцами, или лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

Также эта норма не касается работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, военнослужащих вооруженных сил государств-членов НАТО и участников программы Партнерство ради мира, которые участвуют в подготовке подразделений ВСУ.

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Кроме того, без наличия полиса (свидетельства, сертификата) страхования иностранцам и лицам без гражданства запрещается пересечение контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополя и выезда из них.

Также определено, что самоизоляции подлежат лица, которые пересекают госграницу и прибыли из государства или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Эта норма не распространяется на следующие категории:

не достигших 12 лет;

прибывающих в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;

являющихся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней или направляющихся по территории Украины транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

инструкторов вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО Партнерство ради мира, участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений ВСУ;

деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающих каждого из них;

лиц, осуществляющих перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

имеющих отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведенный не более чем за 48 часов до пересечения границы.

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