Ученые выявили снижающий риск смерти от COVID-19 фактор [ Редактировать ]
Достаточный уровень витамина D снижает риск заражения и смерти от коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Бостонского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.
Исследователи провели анализ крови более 200 пациентов с коронавирусом. Как оказалось, у людей с высоким уровнем содержания витамина D риск развития серьезных осложнений или летального исхода был ниже более чем на 50%.
Только 9,7% пациентов старше 40 лет, у которых было высокое содержание в крови витамина D, умерли от инфекции по сравнению с 20%, у которых уровень этого вещества был ниже нормы. Значительное снижение маркеров воспаления, наряду с повышенным процентным содержанием лимфоцитов, позволяет предположить, что высокие дозы витамина D помогают модулировать иммунный ответ на COVID-19. Возможно, за счет снижения риска цитокинового шторма в ответ на вирусную инфекцию.
Витамин D - группа биологически активных веществ. Холекальциферол синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей, а также поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол может поступать только с пищей.
Благодаря витамину D лучше усваивается кальций и фосфор - строительные материалы костей и зубов. Также кальций принимает участие в работе нервной системы и отвечает за сокращение мышц. Доказано, что люди, получающие достаточное количество витамина D, реже страдают от депрессии, апатии и нарушении сна.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине выявили 3 833 новых случаев коронавирусной инфекции, 76 человек умерли.
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