Генсек НАТО торопит Грузию вступить в альянс [ Редактировать ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию использовать все возможности для подготовки к вступлению в альянс. Такое заявление прозвучало в Брюсселе после переговоров с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией.
Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе.
Столтенберг обратил внимание на стратегическое значение Черноморского региона как для Грузии, так и для стран Североатлантического альянса. Генсек НАТО отметил успехи Грузии в реформировании армии, укреплении демократических институтов и гражданского контроля над армией.
Мы сфокусированы на Черноморском регионе, развиваем наши морские возможности, береговую оборону Грузии, проводим визиты кораблей НАТО в грузинские порты. В наших переговорах мы подчеркиваем стратегическое значение Черноморского региона как для Грузии, так и для государств НАТО.
По словам Столтенберга, сейчас идет работа над усовершенствованием обмена данных с радаров о воздушном трафике в регионе. Также Грузия и НАТО проводят совместные учения в регионе и тесно сотрудничают в сфере кибербезопасности.
Ранее сообщалось, что в Украине продолжаются учения НАТО, военные отрабатывали штурм населенных пунктов.
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