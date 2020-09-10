Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал, что в случае победы его партии "Единое национальное движение" на предстоящих в октябре парламентских выборах в Грузии и вступлении в должность премьер-министра, не будет вступать в конфронтацию с Россией. Об этом Саакашвили заявил в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Формула ТВ".

Нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача правильное решение внутренних проблем и мы их решим, в том числе в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями. Сейчас необходимо вытаскивать страну из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию.

Политик признался, что в последние годы многое переоценил.

Я уже не тот Миша, которым был. Это и хорошо и плохо. В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии стали достаточными для размышлений, переоценки. Не хочу сказать, что эти годы были достаточными для накопления мудрости, так как я еще не так стар, но их хватило для правильной оценки накопленного опыта.

Саакашвили заявил, что готов возглавить грузинское правительство на срок не более двух лет, а затем вернуться в Украину, где у него есть серьезная поддержка со стороны украинцев.

Я уже вошел в историю, но в Грузии надо многое менять, чтобы страна не погибла. Я считаю, что мы должны передать власть в Грузии новому поколению политиков и в этом я вижу свою новую историческую миссию, если для этого понадобятся внеочередные парламентские выборы, то надо и это решить сообщаи.

Напомним, что Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, где против него открыли ряд уголовных дел, и перебрался в Украину. Президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил председателем Одесской облгосадминистрации (2015-2016 гг).

После того как Саакашвили начал в Украине собственный политический проект, Порошенко лишил его украинского гражданства и выслал из страны. В мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт.

22 апреля 2020 года политик сообщил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ.

Голосование по кандидатуре Саакашвили в Верховной Раде так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил его председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.