Армения обвинила Турцию в нападении [ Редактировать ]
В ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский. Ереван обвиняет Анкару в прямой военной агрессии.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, утром 29 сентября истребители F-16 ВВС Турции поднялись в воздух с аэродрома "Гянджа" в Азербайджане и обеспечили бомбежку населенных пунктов и подразделений армянской армии с беспилотника "Байрактар"
В ответ начали работать средства ПВО Армении и авиация.
"При выполнении боевой задачи в ходе воздушных боев многофункциональный истребитель F-16 ВВС Турции сбил истребитель Су-25 ВВС Армении", - отметил Ованнисян, уточнив, что самолет был сбит в воздушном пространстве Армении.
Ранее мы писали, что над Нагорным Карабахом сбит самолет ВВС Азербайджана.
Также сообщалось, что Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя.
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