Мощный град "расстрелял" улицы Стамбула (видео) [ Редактировать ]
Фото: кадр из видео
В Стамбуле прошел сильный ливень, сопровождающийся огромными кусками града.
Об этом сообщает CNN Turk.
Осадки подтопили ряд улиц города, что привело к серьезным пробкам. Град повредил автомобили. Выпавший град достигал 50 миллиметров в диаметре.
Отмечается, что жителей города призвали не покидать свои дома. Спасатели эвакуируют застрявших в автомобилях граждан.
Ранее мы писали, что в Австралии прошел сильный град. Куски льда разбивали площадку одного из кафе в Мельбурне и загнали посетителей под зонты.
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