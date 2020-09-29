В Стамбуле прошел сильный ливень, сопровождающийся огромными кусками града.

Об этом сообщает CNN Turk.

Осадки подтопили ряд улиц города, что привело к серьезным пробкам. Град повредил автомобили. Выпавший град достигал 50 миллиметров в диаметре.

Отмечается, что жителей города призвали не покидать свои дома. Спасатели эвакуируют застрявших в автомобилях граждан.

Ранее мы писали, что в Австралии прошел сильный град. Куски льда разбивали площадку одного из кафе в Мельбурне и загнали посетителей под зонты.