На юге Одесской области в национальном природном парке "Тузловские лиманы" сильный град убил около 300 птиц, в том числе краснокнижных и 11 аистов. Об этом написал в Facebook Иван Русев - доктор биологических наук, научный сотрудник заповедника.

Мощный ливень с градом прошел еще 31 июля, но о массовой гибели пернатых стало известно только сейчас. Об этом сотрудникам природного парка сообщили местные жители.

Обследование сотрудниками НПП "Тузловские лиманы" территории поймы реки Хаджидер, а также подсчет трупов птиц, остатков перьев, скелетов, показало, что масштабы непогоды на птиц оказались печальными. Всего погибло 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, три сизоворонки, сотни скворцов, более 50 мелких воробьиных птиц из которых желтые и белые трясогузки, камышевые овсянки, усатые синицы. С учетом того факта, что в первые несколько дней погибших и раненых птиц ловили и съедали пернатые и наземные хищники, можно предположить, что число погибших птиц только на маленьком участке поймы речки Хаджидер погибло не менее 300.

Двух аистов, раненных градом, забрала к себе домой и выхаживает жительница села Дивизия Елена Староверова.

Один из двух аистов, которых подобрала местная жительница Елена, выжил. Однако, он ослеп от ударов градин и у него немного нарушена координация. Птица очень доверчива и даже не пытается летать. Ест с трудом. Мы назвали его Робинзоном и забрали с собой. Сейчас Робинзон на реабилитации.

На фото Робинзон, потерявший зрение после удара градом.

Ранее сообщалось, что андский кондор - самая тяжелая птица в мире, способная парить, может пролетать десятки километров без единого взмаха крыла.